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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/3/11

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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/3/11 حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/3/11
يتميز أصحاب برج القوس بالطفولية والمرح والبراءة وروح الدعابة والحيوية، ويحب الصراحة المتناهية التى قد تجعله يخسر من أمامه، إلا أنه صديق جيد من الدرجة الأولى، رغم لسانه السليط وكلامه الصادم أحيانًا، ويرى خبير الأبراج محمد فرعون، أن اليوم الأربعاء يشهد بعض العقبات التى ستواجهها فى عملك، إلا أن حياتك الشخصية ستسير على ما يرام.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>قد تمر بمشكلة اليوم فى عملك، على الرغم من أن كل شىء كان يسير فى إطار جيد فى الأيام الماضية، لذا يجب أن تتغلب على العقبات التى تواجهها بالتجاهل وعدم تضخيم الأمور، ويمكنك أيضًا استخدام قوتك بحكمة شديدة، ولا تسمح لنفسك بأن تتعطل بسبب موضوعات تافهة، لذا احتفظ بهدوئك، حتى وإن بدت المشكلات مستحيلة الحل، إلا أن الروية والهدوء سوف يمكنك من إيجاد حل مناسب، وتقبل المساعدة من الآخرين وكن مرنًا.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>ستعيش حالة من الاستقرار فى حياتك العاطفية، وتشعر بالأمان مع شريك حياتك، الذى يسعى دائمًا ليسعدك، وإذا كانت حياتك غير مستقرة، ركز على الاحتفاظ بما تبقى من هدوئك وركز على إيجاد حلول وسطية لشريكك، وبالنسبة لأصدقائك فقد تواجه خلافًا بسيطًا مع أحد أصدقائك وتحله بسهولة ولن يأخذ منك وقتًا طويلاً.

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مصر 365

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