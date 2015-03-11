حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 2015/3/11

عاطفته القوية وبديهيته ورومانسيته الشديدة هى من أبرز صفات برج السرطان، المحب لأسرته ومنزله كأولوية فى حياته، كما يتميز بإخلاصه ووفائه لأصدقائه، وهو ما يجعل علاقته مع الآخرين قوية، وترى خبيرة الفلك والأبراج ماجى فرح، أن اليوم الأربعاء سوف يكون مناسبًا لك للقيام بكل الأعمال المؤجلة فى حياتك، وخاصة فى المجالات العملية والتجارية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ترى ماجى فرح أن برج السرطان اليوم يتميز بلياقة بدنية جيدة وتفتح ذهنى شديد، لذا فمن الأفضل أن يبدأ فى أعماله التجارية والعملية التى كان يؤجلها من فترة، لتوظيف طاقته فى البدء بمشروع تجارى جديد، لذا يجب أن يوفر لنفسه فرص النجاح فى المشروع الذى سيبدأه، بالتركيز على الهدف والبعد عن أى شىء يشتته.
>يمتلئ أصحاب برج السرطان اليوم بالطاقة والحيوية، لذا ستجد الناس تحبك، لصراحتك وأسلوبك المنفتح، فاليوم أنت لا تشعر بالقلق والتوتر، حيث ستتغلب عليه بسهولة من خلال روح الدعابة التى تتميز بها، كما أن لديك الوقت والصبر للاهتمام بعائلتك، والتى تعتبر أهم شىء بالنسبة لك فى الحياة، وبالنسبة لشريك حياتك، يجب أن تحاول تجنب أسباب المشاكل بينكما قدر الإمكان، حتى لا تتطور الخلافات بينكما، وإذا كنت لم تتزوج بعد فإنك قد ترى شريك حياتك اليوم ولكن لا تعلم أنه هو الذى سيكمل معك الحياة.
توقعات ماجى فرح لبرج السرطان على مستوى الحياة العملية
>ترى ماجى فرح أن برج السرطان اليوم يتميز بلياقة بدنية جيدة وتفتح ذهنى شديد، لذا فمن الأفضل أن يبدأ فى أعماله التجارية والعملية التى كان يؤجلها من فترة، لتوظيف طاقته فى البدء بمشروع تجارى جديد، لذا يجب أن يوفر لنفسه فرص النجاح فى المشروع الذى سيبدأه، بالتركيز على الهدف والبعد عن أى شىء يشتته.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية
>يمتلئ أصحاب برج السرطان اليوم بالطاقة والحيوية، لذا ستجد الناس تحبك، لصراحتك وأسلوبك المنفتح، فاليوم أنت لا تشعر بالقلق والتوتر، حيث ستتغلب عليه بسهولة من خلال روح الدعابة التى تتميز بها، كما أن لديك الوقت والصبر للاهتمام بعائلتك، والتى تعتبر أهم شىء بالنسبة لك فى الحياة، وبالنسبة لشريك حياتك، يجب أن تحاول تجنب أسباب المشاكل بينكما قدر الإمكان، حتى لا تتطور الخلافات بينكما، وإذا كنت لم تتزوج بعد فإنك قد ترى شريك حياتك اليوم ولكن لا تعلم أنه هو الذى سيكمل معك الحياة.