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ضبط 125 ألف علبة سجائر مهربة من الخارج فى مدينة الحمام بمطروح

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ضبط 125 ألف علبة سجائر مهربة من الخارج فى مدينة الحمام بمطروح ضبط 125 ألف علبة سجائر مهربة من الخارج فى مدينة الحمام بمطروح
تلقى مدير أمن مطروح، اللواء العنانى حمودة، إخطارًا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة لهم أثناء المرور الأمنى بدائرة المدينة من ضبط 125 ألف علبة سجائر مهربة من الخارج وغير خالصة الرسوم الجمركية.

وكان تم ضبط سيارة بدون لوحات معدنية قيادة "فرج ط . ع . ع" وبتفتيش حمولة السيارة تبين أنها عبارة عن 250 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع بداخل كل كرتونة 50 قاروصة بإجمالى 125 علبة سجائر مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وجارِ عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365