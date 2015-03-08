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رئيس الأركان الإيرانى: لن نرسل قوات عسكرية للقتال فى العراق

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رئيس الأركان الإيرانى: لن نرسل قوات عسكرية للقتال فى العراق رئيس الأركان الإيرانى: لن نرسل قوات عسكرية للقتال فى العراق
نفى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز أبادى، اليوم الأحد، إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى العراق فى حال حاجة بغداد لذلك.

وفى تصريح - نقلته وكالة فارس الإيرانية اليوم - ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إيران سترسل قوات عسكرية إلى العراق فى حالة حاجة بغداد لذلك، قال اللواء فيروز أبادى "طهران لن ترسل قوات إلى العراق".

وأشار إلى أن القوات التى تحمى أى بلد وتدافع عن مصالحه يجب أن تكون من داخل نفس هذا البلد ومن هنا فإن إرسال قوات مسلحة إلى البلدان الأخرى بذريعة الدفاع أو إرساء دعائم السلام أمر غير مقبول، ومن هذا المنطلق يأتى احتجاجنا على الأمريكيين من الذين يرسلون قوات إلى العراق وأفغانستان.

وأفاد اللواء فيروز أبادى بأن المعتدين على العراق الذين كانوا وما زالوا يتلقون الدعم من القوى العظمى ويحاولون إقناعنا بأنهم لا يدعمون هؤلاء الإرهابيين، فنحو 30 ألف شخص من كافة أنحاء أوروبا وأستراليا وغيرها تم جمعهم من قبل نفس هذه القوى العظمى وتم تعبئتهم وتمويلهم بالمال وغسل أدمغتهم لكى يريقوا دماء المسلمين فى سوريا والعراق.
>وأوضح اللواء فيروز أبادى أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى غزوا العراق وتقدموا إلى حدود بغداد ومن هنا كان يتعين ميدانيًا تحرير تكريت من براثن المحتلين حتى يتسنى للقوات العراقية تحرير الموصل.
>وحول دور اللواء قاسم سليمانى - فى هذا المجال - قال اللواء فيروز أبادى إن سليمانى هو مستشار وقائد متميز، يجيد القتال وتعبئة القوات وتوجيهها فى المناطقة المعقدة فى مقابل العناصر المسلحة الإرهابية، وبالطبع أن العراقيين يمتلكون قوات مدربة جيدًا ولكن تشتت الهياكل العسكرية العراقية بسبب الأمريكيين قاد الإيرانيين إلى تسجيل حضورهم الاستشارى للتنسيق بين القوات.
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