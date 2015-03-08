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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والدراجات البخارية باسنا

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والدراجات البخارية باسنا ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والدراجات البخارية باسنا
تمكنت أجهزة الأمن بالأقصر، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات والدراجات البخارية بمركز اسنا جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، إخطارا من مأمور مركز اسنا يفيد بتمكن ضباط المركز، من ضبط أيمن.س.م ا (38 سنة) سمسار سيارات مقيم الحله وياسر.ا. أ(36 سنة) عامل مقيم بالدير وعلاء م.ن.ع (31 سنة) مقيم الدير أيضا، وبحوزتهم دراجتان ناريتان وتوك توك وتنك وقود أحمر وتنك وقود أسود واكصدام أمامى وكرسى دراجة نارية خلفى و2 بطارية وأحد مشحمة ودواسة و2 جنزير و2 دواسة وفاس حديدى واجنة وعدد مفاتيح ومفكات وسيارة تحمل لوحة خلفية فقط رقم 2176 نقل الأقصر.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إعادة فك وتركيب السيارات والدراجات النارية المتحصلة من جرائم السرقات وتغيير معالمها والتسرف فيها للبيع، على أن يقوم المتهم الأول بإحضار السيارات والموتوسكلات والدراجات من حصيلة جرائم سرقات ويقوم المتهمان الثانى والثالث بتغيير معالمها وبيعها للآخرين ليتقاسموا الثمن فيما بينهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات الأقصر.
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