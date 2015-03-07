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إصابة قائد بالجيش العراقى.. ومقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" بالأنبار

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إصابة قائد بالجيش العراقى.. ومقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" بالأنبار إصابة قائد بالجيش العراقى.. ومقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" بالأنبار
أصيب قائد الفرقة السابعة فى الجيش العراقى الفريق عبد المجيد اللهيبى، خلال عملية عسكرية بمنطقة "البوحياة" فى ناحية البغدادى، بينما قتلت القوت العراقية 6 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، بمدينة الرمادى بالأنبار غرب العراق.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن إصابة اللهيبى طفيفة فى ساقه، وأكد لجنوده - فى الموقع - أنه سيعود قريبًا لساحة المعركة، فيما تخوض القوات الأمنية معارك ضد "داعش" قرب البغدادى، وتمكنت من السيطرة على الناحية وطرد الإرهابيين وفك الحصار عن المدينة.

وأوضحت المصادر أن شرطة محافظة الأنبار قتلت ستة من مسلحى "داعش" باختراق صفوفهم من قبل قوات خاصة داخل مناطق تواجدهم فى مدينة الرمادى، مشيرة إلى أن قوات تابعة لقيادة شرطة محافظة الأنبار تمكنت من اختراق صفوف التنظيم.

وأضافت أن القوات الأمنية أحرزت تقدمًا خلال الساعات الماضية فى منطقتى الحوز والسجارية، وأن القوات الأمنية حررت بصورة تامة شارع النهر فى منطقة الحوز من تواجد العصابات الإرهابية.

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