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النتيجة الكاملة لانتخابات نقابة الصيادلة بالإسماعيلية

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النتيجة الكاملة لانتخابات نقابة الصيادلة بالإسماعيلية النتيجة الكاملة لانتخابات نقابة الصيادلة بالإسماعيلية
أسفرت نتيجة انتخابات مجلس نقابة صيادلة الإسماعيلية التى أجريت اليوم، الجمعة، بمقر النقابة برئاسة المستشار معوض مصطفى أحمد، عن فوز كل من: تامر فرج السيد، وأحمد محمد عبد الواحد، ومنار قنديل، بمقاعد تحت السن لمجلس النقابة، وفوز كل من: أمانى أنيس صليب، وسامح نصيف شحاتة، وعصام عبد الله إبراهيم، بالتزكية بمقاعد فوق السن.

وكانت لجنة الانتخابات أعلنت عن فوز الدكتور صفوت عبد المقصود بمنصب النقيب بعدد أصوات 236 صوتًا مقابل 56 صوتًا لمنافسة الدكتور جمعة رزق.

وبدأت الانتخابات الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، تحت إشراف قضائى وإدارى من النقابة، حيث ضمت اللجنة كلاً من الدكتور طارق العنتبلى رئيسًا، وعضوية كل من الدكتور حسين عقيل، والدكتورة أمانى شمس الدين.

وشهدت الانتخابات إقبالاً متوسطًا من جانب الصيادلة، وارتفع فى الساعات الأخيرة قبل غلق التصويت.

يذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بالإسماعيلية 2199 صيدليًا، والمسددين للاشتراكات بالنقابة الذين يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية يبلغ 842 صيدليًا.

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