عودة مياه الشرب وانقطاع الكهرباء للمرة الثانية فى عدد من قرى المنيا

انقطع التيار الكهربائى للمرة الثانية اليوم فى كثير من قرى المنيا وذلك بعد عودة مياه الشرب التى انقطعت عن المحافظة بالكامل فى وقت سابق.

وقال الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن توقف محطات المياه جاء نتيجة الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى، مشيرا إلى بعض المحطات استعانت بالمولدات الخاصة بها، وبدأت فى ضخ المياه للمواطنين.

كان الأهالى طالبوا رئيس مجلس إدارة الشركة بكشف أسباب انقطاع مياه الشرب بشكل شبه يومى عن كثير من القرى، فيما سادت حالة من الاستياء والغضب بسبب الانقطاع المتكرر اليوم للتيار الكهربائى.