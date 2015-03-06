مصادر: تشتيت التلوث البيئى الناجم عن كسر خط الزيت فى رأس غارب

قالت مصادر تابعة للهيئة العامة للبترول إن التلوث البيئى الذى نجم عن كسر خط الزيت الخام بميناء الشحن بالشركة العامة للبترول بشاطئ رأس غارب تمت السيطرة عليه تماما وتشتيته.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" ان التسريب جاء نتيجة كسر فى الخط الذى ينقل الزيت الخام إلى المراكب بميناء الشحن التابع لـ"العامة للبترول" وأن الكسر جاء بسبب سقوط "أنكور" سفينة ترفع علم ليبيريا على الخط قبل فتحه لشحنها بالزيت الخام، مؤكدا أن كميات قليلة تسربت من الخط تسببت فى انتشار بقعة زيتية بطول ـ 1000 متر وعرض مترين.

كما قالت مصادر بيئية: تم تشتيت البقعة، تماما، وعمل مسح بيئى وبرى وجوى عن طريق طائرات تابعة للعامة للبترول للتأكد من عدم انتشار البقعة مع اتجاه الرياح مشيرة إلى ان التشتيت تم بطرق بيئية لا تؤثر على الحياه البحرية، من خلال استخدام لنشات صغيرة.

وكانت الجهات البيئية بالبحر الأحمر تلقت مساء اليوم الجمعة إخطارا بحدوث تلوث بيئى قرب ميناء الشحن التابع للعامة للبترول الواقعة ناتج عن كسر خط الزيت الخام.

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