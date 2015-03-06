أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شباب الأدباء بالسويس يدشنون جمعية ثقافية وفنية لاكتشاف المواهب

Google+ Print
شباب الأدباء بالسويس يدشنون جمعية ثقافية وفنية لاكتشاف المواهب شباب الأدباء بالسويس يدشنون جمعية ثقافية وفنية لاكتشاف المواهب
دشن مجموعة من شباب الأدباء بالسويس، جمعية ثقافية وفنية بالمحافظة تحت اسم "الجمعية المصرية للتنمية الثقافية والفنية والإعلامية"، وهى أول جمعية نوعية بالمحافظة فى هذا المجال ويترأس الجمعية الأديب محمد التهامى الباحث فى العلوم السياسية وصاحب 4 كتب ما بين قصص وروايات.

وقال محمد التهامى لـ"اليوم السابع"، إن مديرية التضامن الاجتماعى وافقت على الجمعية بشكل رسمى وتم إشهارها تحت رقم 700 لسنه 2015 بعد أن ظلت معلقة أكثر من 6 أشهر بسبب الروتين الحكومى، موضحًا أن جمعيته تم تدشينها تحت اسم "هيروبولس" وهو اسم السويس قديمًا ولكن تم تغيير الاسم إلى الجمعية المصرية بناء على طلب مسئولى مديرية التضامن.

وأضاف "التهامى" أن الجمعية تستهدف تطوير واستكشاف المواهب فى جميع المجالات ومساعدتهم عن طريق ورش تدريبية وتذليل لهم العقبات لتقديم مواهبهم ومساعدتهم.

وأوضح أن الجمعية أثناء تأسيسها أقامت سلسلة من ورش التدريب فضلاً عن إقامة عدد من حفلات توقيع الكتب الجديدة، غير أنهم يقدمون عرضًا على مدار العام لأحدث الكتب الثقافية والأدبية والتنمية البشرية والفترة المقبلة بالتعاون مع شباب الأدباء سيقدمون فعاليات جديدة وفريدة من نوعها بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365