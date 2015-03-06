شباب الأدباء بالسويس يدشنون جمعية ثقافية وفنية لاكتشاف المواهب

دشن مجموعة من شباب الأدباء بالسويس، جمعية ثقافية وفنية بالمحافظة تحت اسم "الجمعية المصرية للتنمية الثقافية والفنية والإعلامية"، وهى أول جمعية نوعية بالمحافظة فى هذا المجال ويترأس الجمعية الأديب محمد التهامى الباحث فى العلوم السياسية وصاحب 4 كتب ما بين قصص وروايات.

وقال محمد التهامى لـ"اليوم السابع"، إن مديرية التضامن الاجتماعى وافقت على الجمعية بشكل رسمى وتم إشهارها تحت رقم 700 لسنه 2015 بعد أن ظلت معلقة أكثر من 6 أشهر بسبب الروتين الحكومى، موضحًا أن جمعيته تم تدشينها تحت اسم "هيروبولس" وهو اسم السويس قديمًا ولكن تم تغيير الاسم إلى الجمعية المصرية بناء على طلب مسئولى مديرية التضامن.

وأضاف "التهامى" أن الجمعية تستهدف تطوير واستكشاف المواهب فى جميع المجالات ومساعدتهم عن طريق ورش تدريبية وتذليل لهم العقبات لتقديم مواهبهم ومساعدتهم.

وأوضح أن الجمعية أثناء تأسيسها أقامت سلسلة من ورش التدريب فضلاً عن إقامة عدد من حفلات توقيع الكتب الجديدة، غير أنهم يقدمون عرضًا على مدار العام لأحدث الكتب الثقافية والأدبية والتنمية البشرية والفترة المقبلة بالتعاون مع شباب الأدباء سيقدمون فعاليات جديدة وفريدة من نوعها بالمحافظة.