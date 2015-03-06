محافظ الغربية: حظر الرحلات المدرسية خارج نطاق المحافظة

كشف سعيد مصطفى محافظ الغربية، أن هناك قرارا بحظر قيام المدارس بالرحلات المدرسية خارج نطاق المحافظة فى المراحل الأولى من العمر للطلاب داخل مدارس المحافظة، لاسيما أن المدرسة التى تريد القيام برحلة عليها أن تأخذ تصريحا مسبقا من وزارة التربية والتعليم وإلا سيتم منعها من ذلك ومعاقبة المخالف.

وأضاف مصطفى عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن هناك تحقيقات تجرى حاليا حول الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم الجمعة، والذى نتج عنه مصرع عدد من طلاب مدرسة المدينة المنورة، بعد تصادم أتوبيس المدرسة بقطار أثناء رحلته إلى إحدى المزارع بمحافظة الشروق.