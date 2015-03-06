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بدء فرز أصوات انتخابات "الصيادلة" بالشرقية

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بدء فرز أصوات انتخابات "الصيادلة" بالشرقية بدء فرز أصوات انتخابات "الصيادلة" بالشرقية
أكد الدكتور أسامة الحسينى عضو اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بالشرقية، أن الفرز بدأ منذ قليل بعد غلق صناديق الاقتراع فى السابعة مساء اليوم الجمعة.

وأوضح الحسينى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن نسبة الإقبال كانت ضعيفة للغاية، وحسب القانون الجديد لابد من مشاركة 10% ممن لهم حق التصويت على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الفرز يتم الآن فى 8 لجان بمقر لجنة الاقتراع العامة فى حضور مستشار من مجلس الدولة و3 من أنصار المرشحين تم اختيارهم بنظام القرعة فى كل لجنة.

وأوضح الحسينى أن اللجنة ستعلن اسم الفائز بمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة تحت السن وفوق السن بمجرد الانتهاء من الفرز.

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