"أدنوك" الإماراتية تبيع الديزل ووقود الطائرات من مصفاة "الرويس" خلال أيام

أعلنت شركة بترول أبوظبى الوطنية "أدنوك" تصدير أولى شحناتها من الديزل ووقود الطائرات من مصفاة "الرويس" الشهر الجارى،و هى المصفاة التى انتهت من توسعتها حديثا، وفقا لما ذكرته الخدمة العربية لشبكة "سى أن بى سى" الاقتصادية الإخبارية

يذكر أن شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) باعت شحنة الديزل بنسبة كبريت عشرة أجزاء فى المليون للتحميل فى الفترة من 12 إلى 14 مارس، وباعت شحنة من وقود الطائرات للتحميل بين 21 و23 مارس.

وتناقش الشركة التى تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبى مقرا لها بيع شحنة ثالثة ستكون من الديزل للتحميل من 22 إلى 24 مارس.