ضبط 38 محكومًا عليهم و196 مخالفة مرورية بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان لها صدر فجر اليوم الخميس، عن تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش أثناء المرور بدائرة القسم رفقة الدورية الأمنية المدرعة، من ضبط كل من "ض.س.إ.ع.ح"، وبحوزته عدد 6 قطع من مادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 80 جرامًا، ومبلغ مالى 130 جنيهًا وهاتف محمول .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى متحصلات البيع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 318 لسنة 2015 جنايات ثالث العريش، وجارى العرض على النيابة العامة .

وضبط "س.س.ه.ع "، وبحوزته لفافتين متوسطتين الحجم بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر الجاف تزن حوالى 250 جرامًا، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب فى القضيه رقم 1662 لسنة 2014 جنح ثالث العريش "إيصال أمانة" حصر رقم 1988 لسنة 2014، والمحكوم عليه فيها بالسجن أربع سنوات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 162 لسنة 2015 جنايات ثالث العريش، وجارى العرض على النيابة العامة .

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش، والقوة المرافقة، من ضبط "م.ص.ع"، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1658 لسنة 2014 جنح ثالث العريش "سرقة بالإكراه"، تحرر عن ذلك المحضر رقم 20 أحوال ثالث العريش فى 4/3/2015

وضبط 38 محكومًا عليهما بينهم "خ.س.إ.م"، فى القضية رقم 320 لسنة 1998 جنايات السويس "مخدرات" المقيدة برقم 63 لسنة 1998 كلى السويس، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد سنة وغرامة 10 آلاف جنيه .

كما تم ضبط 8 محكومًا عليهم فى جنح الحبس الجزئى، وشخصين محكوم عليهما فى جنح الحبس المستأنف، و7 محكومًا عليهم فى جنح الغرامات الجزئية بمبلغ 670 جنيهًا، و2 محكوم عليهما فى جنح المخالفات، وقضيتا عدم حمل شهادة صحية، وقضية إدارة منشأة بدون ترخيص، وتم تحرير 97 مخالفة إزالة إدارية فورية، و5 محاضر إشغال طريق، و4 محاضر بيئية لبائعين متجولين.

وتم فحص 180 شقة بمنطقة حى الزهور ثالث العريش، وضبط 196 مخالفة مرورية.