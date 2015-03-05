جنح سوهاج تجدد حبس متهم ضُبط بحوزته 44 قطعة حشيش للاتجار بها

قررت محكمة جنح بندر سوهاج برئاسة المستشار شريف شوقى وسكرتارية هانى عبد النور، تجديد حبس أحمد.هـ ومقيم بدائرة قسم أول سوهاج، 15 يوما، على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج، عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم وترويجه على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 44 قطعة من قطع الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما.