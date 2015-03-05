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محافظ جنوب سيناء يرفع درجات الاستعداد القصوى للتأهب للمؤتمر الاقتصادى

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محافظ جنوب سيناء يرفع درجات الاستعداد القصوى للتأهب للمؤتمر الاقتصادى محافظ جنوب سيناء يرفع درجات الاستعداد القصوى للتأهب للمؤتمر الاقتصادى
عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذى بمدينة شرم الشيخ مساء اليوم، الأربعاء، بحضور اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع رؤساء المدن ومديرى عموم المديريات الخدمية، ومديرى إدارات الديوان العام، وذلك لمناقشة الاستعداد لمؤتمر مستقبل لدعم الاقتصاد المصرى.

وتم إيقاف جميع الإجازات والمأموريات لجميع العاملين على أرض المحافظة، للتأهب للمؤتمر الاقتصادى، حيث تم رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع مرافق المحافظة.

كما وافق المجلس بالإجماع على مقترح اطلاق اسم الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على شارع سافوى بطول 7 كم من المطار حتى مدخل نبق بمدينة شرم الشيخ.

كما وافق المجلس أيضًا على مقترح تعديل شارع ملك البحرين بمنطقة خليج نعمه ليصبح شارع جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين.

فى حين لم يوافق المجلس على قرار اللجنة المشكلة لتحديد سعر الأرض المقترح تخصيصها بمدينة طور سيناء، لإقامة جامعة خاصة، والتى قدرت بمبلغ 200 جنيه، وقرر المحافظ تشكيل لجنة أخرى مع الاسترشاد بالسعر المحدد من هيئة الخدمات الحكومية.

كما وافق المجلس على تخصيص أراض بالمجان للجهات الحكومية كخدمات للمواطنين.

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مصر 365

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