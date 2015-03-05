محافظ كفر الشيخ يستقبل سيدة صعق عمود إنارة بقرتها

قطع الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، اجتماعه مع الجهاز التنفيذى لمركز ومدينة دسوق وعدد من شباب المدينة بديوان عام المحافظة، عندما علم أن صباح منصور على الجندى "ربة منزل" حضرت لتوها استجابة لطلبه، بعد ما تم نشره اليوم عن صعق كهرباء عمود إنارة لبقرتها وهى عائدة من الحقل ورفض المحافظ مقابلة السيدة فى مكتبه بل ذهب لها فى مكتب السكرتارية ليشد على أزرها ويأمر بشراء بقرة لها.

وأمر المحافظ بتجهيز سيارة لتتوجه لمقر جمعية الأورمان لتحديد موعد لتسليم بقرة أو جاموسة لها تعويضًا عن بقرتها التى فقدتها، واستقبلها العميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان الذى أكد أنه سيشترى لها بقرة أو جاموسة بناء على تعليمات المحافظ.

وكان "اليوم السابع"، قد نشر أن عمود إنارة صعق بقرة فى قرية أريمون محافظة كفر الشيخ، وكادت الكهرباء تودى بحياة صاحبها.

وقالت صباح منصور على الجندى "ربة منزل" كنت عائدة ببقرتى من الحقل بجوار أحد أعمدة الإنارة بشارع من شوارع قرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ، وفوجئت بالبقرة تسقط على الأرض، فصرخت بأعلى صوتى وشاهدت دخانا ينبعث من أسفل عمود الإنارة، وهرع عدد كبير من أهالى القرية، وحاولوا منعى من سحب بقرتى التى سقطت على الأرض، خوفًا علىّ من أن تصعقنى الكهرباء.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ أنه سيبحث المشكلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تعويض صاحبة البقرة ومقابلتها، قائلا "سأرسل لجنة تقدر ثمن البقرة، وسأشترى لها بقرة مكانها"، مضيفا أنه سيرسل لجنة لمتابعة سلامة أعمدة الكهرباء بالقرية وبقية قرى المحافظة.



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ربة المنزل وشقيقتها لحظة دخول المحافظ عليهما



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نزول صباح من سيارة المحافظة

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