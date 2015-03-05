سلسلة "ماكدونالدز" العالمية تعلن تقديمها دجاجا خاليا من المضادات الحيوية

أعلن فرع سلسلة المطاعم السريعة "ماكدونالدز" فى أمريكا توقفه عن تقديم الدجاج المحقون بالمضادات الحيوية المخصصة للبشر، فى خطوة لم تقم بها سلسلة المطاعم العملاقة من قبل، وفقًا لما نشره موقع وكالة الأنباء رويترز.

وقالت نائبة رئيس فرع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية "ماريون جروس"، إن القرار الأخير جاء بعد أن أثبتت الأبحاث العلمية ضرر تناول البشر الدواجن المحقونة بالمضادات الحيوية، لأن تأثير تلك المضادات ينخفض عند تناولها لعلاج أى مرض.

وأضافت "جروس"، إن الشركة تعتزم التوقف عن تقديم وجبات الدجاج المحقون بالمضادات الحيوية خلال فترة زمنية تدوم عامين، معتبرة أن القرار جاء رضوخًا لرغبات الزبائن، الذين يحرصون على تناول طعام أكثر صحية.

وكانت سلسلة المطاعم الشهير قد شهدت انخفاضًا حادًا فى عدد مرتاديها وزبائنها خلال العامين الماضيين فى أمريكا، أمام سلسلات مطاعم جديدة حرصت على تقديم وجبات خالية من المواد الحافظة وأكثر صحية من تلك التى يقدمها "ماكدونالدز".

وكانت المضادات الحيوية المخصصة للبشر قد دخلت فى صناعة الدواجن فى أربعينيات القرن الماضى، فى محاولة لمنع تفشى الأمراض بين الدواجن وزيادة وزنها دون تناول الكثير من الطعام.

وجاء قرار سلسلة المطاعم الشهيرة بعد إعلان مركز التحكم ومنع الأمراض الأمريكى، الذى أفاد تسبب الدواجن المحقونة بالمضادات الحيوية المخصصة للبشر فى وفاة 23 ألف شخص فى العام الواحد، و2 مليون حالة مرضية، وخسائر صحية تقدر بـ2 مليار دولار سنويًا "ما يقارب 7 مليارات جنيه مصرى".

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