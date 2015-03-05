ليبيا تعلن حالة "القوة القاهرة" على 11 حقل فى البلاد لإنعدام الأمن

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط حالة الاستنفار فى 11 حقلا نفطيا جنوب شرق ووسط البلاد، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان مسؤولين عسكريين أن هجوما لتحالف إسلاميين متطرفين وقع على أربعة من هذه الحقول، مهددة بغلق كل الحقول والموانئ فى حال استمرار تردى الأوضاع الأمنية.

وقالت المؤسسة فى بيان لها أمس إنها " مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حالة القوة القاهرة عن عدد من الحقول النفطية وهى "المبروك- الباهى- الظهرة - الجفرة - تبيستى - الغانى- الناقة - السماح - البيضاء - الواحة - الدفة - وكافة المحطات التابعة لهذه الحقول" بسبب سرقة وتخريب وتدمير بعض الحقول والموانئ النفطية".

وهددت المؤسسة من مقرها فى العاصمة الليبية طرابلس بأنها "وفى حالة استمرار الحالة الأمنية المتردية فإنها ستضطر إلى غلق كل الحقول والموانئ، ما سيترتب عليها من عجز تام فى الايرادات المالية للدولة والتأثيرات المباشرة على حياة الناس والتى تتمثل فى انقطاع التيار الكهربائى بسبب توقف إمدادات الغاز والوقود السائل وكذلك النقص فى المحروقات".

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