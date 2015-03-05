بالفيديو.. رئيسة هيئة المعارض تنفى رواية "الداخلية" حول حريق المركز

قالت نجوى رشاد، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إن ما تردد حول أن سبب حريق مركز المؤتمرات سببه "ماس كهربائى" غير صحيح، مؤكدة: "محدش كان بيعمل شاى علشان الحريق يحصل، ولكن الحريق بدأ فى غرفة مغلقة وسببه مجهول".

وأضافت "رشاد" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "إل تى سى"، مساء الأربعاء: "الحريق بدأ فى مكتب فرعى وكان مغلق حتى هذه اللحظة ومحدش يعرف الحريق سببه أيه، وما أعلن حول أن سببه ماس كهربائى غير صحيح".

>وأضافت: "أنا حزينة لأن مركز المؤتمرات من الأماكن الرائعة والراقية جدا، وبإذن الله سنعمل سريعا على إصلاح التلفيات التى حدثت".

وكان هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، قد قال "إن أجهزة البحث الجنائى تبحث الآن أسباب اندلاع الحريق فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بأرض المعارض"، وأن المعاينة المبدئية أوضحت أن سبب الحريق ماس كهربائى".

وتابع "حالات الإصابة جراء الحريق مستقرة تمامًا، والحالة المرورية عادت لطبيعتها فى المنطقة"، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين الشرطة والجيش، موضحًا دفع القوات المسلحة بسيارات إسعاف ومطافئ لموقع الحريق.

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