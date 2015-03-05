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الفرنسية: إصابة السفير الأمريكى بكوريا الجنوبية بجروح خطيرة فى هجوم مسلح

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الفرنسية: إصابة السفير الأمريكى بكوريا الجنوبية بجروح خطيرة فى هجوم مسلح الفرنسية: إصابة السفير الأمريكى بكوريا الجنوبية بجروح خطيرة فى هجوم مسلح
ذكرت مصادر رسمية فى كوريا الجنوبية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن السفير الأمريكى لدى سول مارك ليبرت، أصيب بجروح خطيرة فى هجوم مسلح.

ونقلت قناة "واى تى ان"، عن مصدر فى الشرطة، أن رجلاً مسلحًا نفذ الهجوم على السفير عندما كان يتوجه مشيًا إلى لقاء فى وسط سيول.

وبثت القناة صورة تظهر السفير بعد الهجوم وقد وضع يده اليمنى على وجهه، وبدت يده اليسرى مضرجة بالدم.


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