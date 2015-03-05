استخراج جثة فلاح بعد 25 يوما من دفنها لتشريحها بالشرقية

قررت نيابة الحسينية بالشرقية أمس بحضور أحمد طلعت وكيل أول النيابة، ورئاسة المستشار محمد الديب رئيس النيابة، استخراج جثة فلاح بعد 25 يوما من دفنها لتشريحها للاشتباه فى وفاته جنائيا بقيام زوجته بدس السم له بالطعام.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من "م.م.ر" فلاح مقيم دائرة مركز الحسينية بالاشتباه جنائيا فى وفاة نجله "رزق" 20 سنة فلاح، بعد 15 يوما من وفاته ودفنه، وشكه فى قيام زوجته بدس السم له فى الطعام.

وبالعرض على نيابة الحسينية قررت بإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، استخراج الجثة بعد 25 يوما من دفنها بمقابر القرية لتشريحها لبيان سبب الوفاة.

وانتقل أحمد طلعت وكيل النائب العام للمقابر، وتم استخراج الجثة وتشريحها، بعد اتهام الأب لزوجة نجله بالتسبب فى وفاته بسبب وجود خلافات زوجية.