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وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية

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وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية
إلتقى المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، المهندس عبد الله عبد العزيز الضراب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى بحضور المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين فى قطاع الاتصالات، وبحث القضايا ذات الصلة من أجل تعزيز العمل المشترك بين الهيئة وجهاز تنظيم الاتصالات المصرى.

كما بحث المهندس عاطف حلمى مع جون شامبرس رئيس شركة "سيسكو" العالمية استثمارات الشركة فى فى مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطروحة خلال مؤتمر تنمية الاقتصاد المصرى المزمع عقده خلال الشهر الجارى بشرم الشيخ.

كما استعرض الوزير خلال مشاركته فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة Mobile World Congress الذى ينظمه الاتحاد العالمى لمشغلى شبكات GSM فى مدينة برشلونة بالفترة من 2 حتى 5 مارس الجارى.

وخلال اللقاء إستراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات المقبلة والتى تستهدف تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافى، وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية من خلال ممر مصرى الرقمى عالمياً لتصبح مصر مركزا عالميا لخدمات الانترنت.

كذلك التقى المهندس عاطف حلمى، يانج تاو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى العالمية، وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لتعظيم الاستفادة من الخبرات العالمية، وبالأخص فى مجالات التدريب التقنى، والإبداع التكنولوجى ودعم مفاهيم ريادة الأعمال.

وأكد المهندس عاطف حلمى، على أن مصر لديها فرص واعدة للاستثمار فى مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات، خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تطرق الطرفان إلى سبل تفعيل الشراكة بينهما لتنفيذ المشاريع القومية من خلال نظام المشاركة بين القطاع العام والخاصppp.


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