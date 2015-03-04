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ضبط 3 ركاب حاولوا تهريب 180 ألف دولار إلى قطر بالمطار

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ضبط 3 ركاب حاولوا تهريب 180 ألف دولار إلى قطر بالمطار ضبط 3 ركاب حاولوا تهريب 180 ألف دولار إلى قطر بالمطار
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى اليوم، الأربعاء، من ضبط ثلاثة ركاب حاولوا تهريب 180 ألف دولار بجواربهم لدى سفرهم إلى قطر مخالفين قوانين انتقال النقد الأجنبى، وتم تحرير محاضر لهم وإحالتهم للنيابة.

صرح العقيد "مصطفى زايد"، رئيس نوبتجية الشرطة أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط القطرية رقم 1304 والمتجهة إلى الدوحة اشتبه "قاسم الشابورى"، أمين الشرطة المعين على باب دخول الركاب بصالة السفر فى الراكب "إ . ق" صاحب مكتب استيراد قطع غيار سيارات وبتفتيشه ذاتيا عثر على 60 ألف دولار فى جوربه والحذاء، الذى يرتديه، وتبين وجود راكبين من مكتبه بصحبته يخفى كل راكب 60 ألف دولار بنفس الطريقة مخالفين قوانين انتقال النقد الأجنبى بصحبة الركاب، والذى يسمح باصطحاب كل راكب 10 آلاف دولار.

أمر اللواء "علاء الدين على" مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بمنح كل راكب 10 آلاف دولار ومصادرة باقى الأموال، وتحرير محضر للركاب الثلاثة وإحالتهم للنيابة.

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مصر 365