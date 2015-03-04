خادم الحرمين الشريفين يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز التعاون

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء بالرياض، مع رئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما جرى - خلال جلسة مباحثات رسمية - بحث تعزيز آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات، ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر جلسة المباحثات الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء والوفد الرسمى المرافق لرئيس وزراء باكستان.

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