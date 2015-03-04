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محافظ السويس يسلم رخص قيادة "أوناش" لـ17 من خريجى مركز التدريب

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قام اللواء العربى السروى، محافظ السويس، ظهر اليوم، بالديوان العام، بتسليم رخص قيادة وتشغيل "أوناش" الشركة لخريجى الدورة الرابعة لعام 2014-2015 من أبناء محافظة السويس، بحضور المهندس أحمد عصيدة، وكيل وزارة الصناعة، والتى أقيمت بمركز تدريب السويس الإنتاجى على حرف التشييد والبناء لمدة 25 يومًا لـ10 أفراد دورة مجانية، و7 أفراد على نفقتهم الخاصة.

جانب من التسليم- 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من التسليم

وطالب المحافظ الخريجين بالاستفادة من هذه الفرصة والبحث عن العمل فى المشاريع الحالية كمشروع قناة السويس.

صورة تذكارية من العمال- 2015-03 - اليوم السابع
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صورة تذكارية من العمال

حضر اللقاء المهندس محمد عجمى، رئيس جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، والمهندس أحمد عبد المقصود، ونسيم أبو الفتوح بمركز تدريب السويس.

جانب من اللقاء قبل تسليم الرخص- 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من اللقاء قبل تسليم الرخص

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