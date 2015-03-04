محمد البهى: مواد قانون الاستثمار جيدة وجاذبة للاستثمار الأجنبى

كتب سليم على

أشاد محمد البهى عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، بموافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أنه القانون به مواد جيدة جاذبة للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى.

>وأشار البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن القانون كان لبد أن يصدر قبل المؤتمر الاقتصادى بفترة كبيرة، بالإضافة إلى تقليل عدد المواد به ولكن الانتهاء من اعداده خلال الفترة الحالية جيد كما أنه سيعمل على حل المعوقات التى تواجه تنمية وتعظيم الاستثمار.

>وأشار البهى إلى أن الاتحاد شارك فى إعداد القانون واقترح خلال المناقشات العديد من البنود والقوانين التى ستساهم فى إزالة المشاكل التى تواجه المستثمر.

>كانت حكومة المهندس إبراهيم محلب قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على قانون الاستثمار الذى ناقشته أمس خلال لجنة الإصلاح التشريعى.

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