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إخلاء سبيل المدعى بأنه المهدى المنتظر على ذمة قضية ترويج أفكار تضر بالبلاد

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إخلاء سبيل المدعى بأنه المهدى المنتظر على ذمة قضية ترويج أفكار تضر بالبلاد إخلاء سبيل المدعى بأنه المهدى المنتظر على ذمة قضية ترويج أفكار تضر بالبلاد
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، إخلاء سبيل المدعى بأنه "المهدى المنتظر" و2 آخرين من مريديه بضمان محال إقاماتهم، على خلفية اتهامهم بترويج أفكار تضر بمصلحة الوطن، فى القضية رقم 5814 لسنة 2014 إدارى الجديدة.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام مسئولى تأمين قصر الاتحادية بالقبض على 3 أشخاص، بينهم موظف سابق بوزارة الأوقاف، ادعى أنه "المهدى المنتظر"، وذلك أثناء وصولهم للبوابة "4" بقصر الاتحادية، مستقلين سيارة "هيونداى"، وبرفقتهم علم أخضر مكتوب عليه "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله".

وتوجه أحد الضباط المسئولين عن تأمين القصر للمتهمين، وعند سؤالهم عن سبب الزيارة، قال المدعى إنه المهدى يريد مقابلة الرئيس لأمر عاجل، الأمر الذى أدى إلى إلقاء القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة.


>تجديد حبس المدعى بأنه المهدى المنتظر وآخرين 45 يوما بمصر الجديدة
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