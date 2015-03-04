أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

قومى المرأة بالإسكندرية يساهم فى تنمية قرى "أبيس" وتوفير فرص عمل للسيدات

Google+ Print
قومى المرأة بالإسكندرية يساهم فى تنمية قرى "أبيس" وتوفير فرص عمل للسيدات قومى المرأة بالإسكندرية يساهم فى تنمية قرى "أبيس" وتوفير فرص عمل للسيدات
قام فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسكندرية بالعديد من الجهود لتنمية قرى "أبيس" بالتعاون مع محافظة الإسكندرية؛ وذلك من منطلق ما يقوم به المجلس من جهود لتنمية المرأة والنهوض بها وما ينفذه من مشروعات للمرأة المعيلة والأسر الفقيرة لزيادة الدخل وتشجيع السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة فى جميع المحافظات من خلال فروعه.

وأنشأ المجلس - بحسب بيان صحفى صدر اليوم الأربعاء - مركزًا للخدمات بأبيس عمل خلال الفترة السابقة على إصدار حوالى 600 بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات، واستخراج 100 شهادة ميلاد لساقطات القيد ومنح قروض حسنة لـ100 سيدة معيلة، وفتح فصول لمحو الأمية، وبالتعاون مع مؤسسة الخير تم إنشاء مصانع لإحياء صناعة السجاد اليدوى بمنطقة أبيس لتوفير فرص عمل للفتيات والسيدات الغارمات والمعيلات لأسرهن والشباب.

وعقد فرع المجلس بالإسكندرية عددًا من ورش العمل الفنية لتعليم السيدات كيفية عمل العديد من الأعمال الفنية من بقايا السيراميك لسهولة بيعها وتسويقها؛ لتشجيع النساء الريفيات على اكتساب مهارات وتأهيلهن لدخول سوق العمل الحر، وإقامتها داخل المنزل.

كما عقد الفرع ورشة عمل حول "دور منظمات المجتمع المدنى فى إحياء صناعة الأسماك والتشبيك مع أصحاب الأعمال" تناولت إلقاء الضوء على تطوير حرفة الصيد إلى صناعة، النظم الحديثة للاستزراع السمكى لتنمية الثروة السمكية وعرض مقترحات الأدوار التى يجب أن تقوم بها منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصيادين والصناعة، وتم الاستماع إلى الصعوبات التى يواجهها الصيادون، وتواجهها مهنة الصيد بوجه عام سواء فى البحر أو البحيرات فى الثلاث محافظات (البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ).

وفى مجال المشاركة السياسية، ركزت جهود فرع المجلس على عدد من الموضوعات منها عقد العديد من اللقاءات وورش العمل والبرامج التدريبية حول المرأة كمرشحة وكناخبة، حيث تم التركيز على التوعية بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات وحث السيدات خاصة الريفيات البسطاء على النزول والمشاركة فى قضايا الوطن والتعريف بدور مجلس النواب خلال المرحلة القادمة والفرق بينه وبين دور المجلس المحلى، وكذا الشروط الواجب توافرها فى المرشح المناسب خلال المرحلة القادمة وكيفية اختياره بما يحقق الهدف المنشود للاستحقاق الأخير فى خارطة الطريق، كذلك كيفية تلاشى الوقوع فى بطلان الصوت الانتخابى، ورأى الدين فى المشاركة السياسية للمرأة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»