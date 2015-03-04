نائب رئيس جامعة الإسكندرية: زيادة البرامج المتخصصة بالتعاون مع الجامعات الفرنسية

أكد نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث الدكتور صديق عبد السلام، على ضرورة زيادة البرامج المتخصصة بالتعاون مع الجامعات الفرنسية، وإتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب للتدريب خلال فترة الدراسة لتحقيق الاستفادة المرجوة.

وأشار عبد السلام - فى تصريح له - إلى ضرورة دعم الطلاب الفرانكفونيين الدارسين بأقسام اللغة الفرنسية بكليات جامعة الإسكندرية وتشجيعهم على الحصول على درجات علمية مشتركة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا للارتقاء بالمستوى العلمى لهم والحصول على فرص عمل على المستوى الإقليمى والدولى.

من ناحية أخرى، أطلقت كلية التجارة جامعة الإسكندرية مؤخرا مبادرة تحت عنوان "أبناؤنا فى عيوننا"، وتأتى المباردة فى إطار الاحتفالات العالمية بيوم الأخوة الكشفى العالمى التى نظمتها رابطة خريجى كلية التجارة بالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب من الجوالة والقادة الاجتماعين.

وقام المشاركون فى فعاليات المبادرة بتوزيع 80 كرسيا متحركا لذوى الاحتياجات الخاصة، كما نظموا حملة توعية بأهمية النظافة وكيفية الحفاظة على البيئة، كما سيتم إعداد 100 فرقة كشفية تقوم بتدريب وتأهيل الأطفال والشباب بمختلف المدارس بمحافظة الإسكندرية على أهمية العمل الكشفى.

شارك فى فعاليات انطلاق المبادرة عميد كلية التجارة الدكتور سمير كامل، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور يحيى عبد الغنى أبو الفتوح، وعدد من أعضاء رابطة خريجى كلية التجارة.