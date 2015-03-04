عبور 41 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 1.8 مليون طن

عبرت قناة السويس، اليوم الأربعاء، 41 سفينة بحمولة قدرها مليون و899 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين.

من جانبه، أكد طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، أن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة قدرها 758 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية mscgenopa بحمولة قدرها 157 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و140 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التابعة لهونج كونج exinrungang بحمولة قدرها 159 ألف طن قادمة من العين السخنة ومتجهة إلى ميناء سيدى كرير.