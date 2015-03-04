أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عبور 41 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 1.8 مليون طن

Google+ Print
عبور 41 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 1.8 مليون طن عبور 41 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 1.8 مليون طن
عبرت قناة السويس، اليوم الأربعاء، 41 سفينة بحمولة قدرها مليون و899 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين.

من جانبه، أكد طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، أن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة قدرها 758 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية mscgenopa بحمولة قدرها 157 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى .

وعبرت 22 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و140 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول التابعة لهونج كونج exinrungang بحمولة قدرها 159 ألف طن قادمة من العين السخنة ومتجهة إلى ميناء سيدى كرير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية