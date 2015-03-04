محافظ البحر الأحمر: افتتاح محطة تحلية مياه سفاجا الأسبوع المقبل

أكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن الأسبوع المقبل سوف يتم تشغيل محطة تحلية المياه بسفاجا.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع الذى عقده مع رئيس المصنع القائم على تنفيذ المحطة، ورئيس مدينة سفاجا، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذيى الهيئة القومية لمياه الشرب، والجهات المعنية بالمحافظة، للتوصل إلى أسباب تأخر تشغيل المحطة حتى الآن، على ضرورة تشغيل المحطة الاثنين المقبل، لتقديم خدمة مميزة لأهالى المدينة.

وتعد محطة تحلية مياه البحر بسفاجا، أول محطة تنشأ بالمدينة، وتبلغ طاقتها 6000 م 3/ يوم، وتضم المأخذ البحر بتكلفة 70 مليون جنيه، تغذى مدينة سفاجا، وجنوب الغردقة.

من ناحية أخرى، تفقد محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، محطة إنتاج الاسفلت الخاصة بشركة المقاولون العرب، مطالبا إدارة الشركة بزيادة الإنتاج لاستيعاب أعمال الرصف التى تتم بكافة مدن المحافظة.