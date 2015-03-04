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بالصور.. قراء "اليوم السابع" يشاركون فى تغطية حريق قاعة المؤتمرات

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شارك قراء "اليوم السابع" بمجموعة من الصور لحريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر والذى اندلع منذ قليل، مؤكدين وصول سيارات إطفاء تابعة للجيش لإطفاء الحريق.

تصاعد الأدخنة- 2015-03 - اليوم السابع
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تصاعد الأدخنة

وأظهرت الصور التى أرسلها محمد حاتم وصهيب سالم ومحمد خالد وأحمد عمارة، التكدس المرورى الذى تسبب فيه الحريق بعد تدفق سيارات الإسعاف والمطافئ أمام مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

الدخان يغطى المكان- 2015-03 - اليوم السابع
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الدخان يغطى المكان

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل الـ"فيس بوك".

المكان تحول لكتلة لهب- 2015-03 - اليوم السابع
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المكان تحول لكتلة لهب

سيارات الإطفاء- 2015-03 - اليوم السابع
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سيارات الإطفاء

الحريق- 2015-03 - اليوم السابع
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الحريق

النيران امتدت للأشجار- 2015-03 - اليوم السابع
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النيران امتدت للأشجار

ارتباك مرورى بسبب الحريق- 2015-03 - اليوم السابع
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ارتباك مرورى بسبب الحريق

سيارات إطفاء- 2015-03 - اليوم السابع
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سيارات إطفاء

تصاعد الأدخنة - 2015-03 - اليوم السابع
>

تصاعد الأدخنة

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