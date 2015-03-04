بالصور.. قراء "اليوم السابع" يشاركون فى تغطية حريق قاعة المؤتمرات

شارك قراء "اليوم السابع" بمجموعة من الصور لحريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر والذى اندلع منذ قليل، مؤكدين وصول سيارات إطفاء تابعة للجيش لإطفاء الحريق.



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تصاعد الأدخنة

وأظهرت الصور التى أرسلها محمد حاتم وصهيب سالم ومحمد خالد وأحمد عمارة، التكدس المرورى الذى تسبب فيه الحريق بعد تدفق سيارات الإسعاف والمطافئ أمام مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.



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الدخان يغطى المكان

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المكان تحول لكتلة لهب



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سيارات الإطفاء



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الحريق



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النيران امتدت للأشجار



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ارتباك مرورى بسبب الحريق



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سيارات إطفاء



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تصاعد الأدخنة

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