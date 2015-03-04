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"أوقاف بنى سويف": مختار جمعة يضع حجر أساس مبنى المديرية الجديد 15 مارس

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"أوقاف بنى سويف": مختار جمعة يضع حجر أساس مبنى المديرية الجديد 15 مارس "أوقاف بنى سويف": مختار جمعة يضع حجر أساس مبنى المديرية الجديد 15 مارس
أكد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف ببنى سويف، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سيضع حجر الأساس لمبنى المديرية الجديد بشارع عبدالسلام عارف بمدينة بنى سويف، خلال زيارته للمحافظة فى عيدها القومى الموافق 15 مارس الحالى.

وأشار عبدالرازق فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن وزير الأوقاف سوف يلقى خطبة الجمعة التى سينقلها التليفزيون من مسجد السيدة حورية عقب افتتاح أعمال التطوير والصيانة بالمسجد الذى يحمل إسم إحدى حفيدات النبى صلى الله عليه وسلم.

يذكر أن قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف هى مسقط رأس وزير الأوقاف.
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