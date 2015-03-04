حريق قاعة المؤتمرات يمتد لقاعة مجاورة.. والدفع بمزيد من سيارات الإطفاء

امتد حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، إلى قاعة "جالرى"، وذلك فى الوقت الذى دفعت فيه قوات الحماية المدنية بمزيد من السيارات للسيطرة على الحريق.

وكان محيط قاعة المؤتمرات الدولية شهد تصاعدا كثيفا للأدخنة الناتجة عن حريق بالقاعة، حجبت الرؤية عن الشوارع المحيطة، فيما يقوم رجال الحماية المدنية بمحاولة السيطرة على الحريق وسط تواجد عدد أكثر من 10 سيارات إطفاء والإسعاف ولم يتم حتى الآن السيطرة على الحريق.

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قاعة المؤتمرات وتصاعد كثيف للأدخنة

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الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر

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اندلاع حريق هائل فى قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر

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