مصرع طالبة صدمها قطار على شريط السكة الحديد بالمنوفية

لقيت طالبة بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية مصرعها، وذلك إثر صدامها بقطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث مركز منوف والنقيب عمر الحداد معاون المباحث يفيد بمصرع آلاء عبد المعز نصر 16 عاما طالبة ومقيمة بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر صدامها بقطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة تم نقلها إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين أن سبب الوفاة بتر بالساعد الأيسر وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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