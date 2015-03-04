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احترس.. السمنة تسبب العمى

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احترس.. السمنة تسبب العمى احترس.. السمنة تسبب العمى

أرسلت قارئة تسأل.. هل للسمنة تأثير على النظر؟


>وتجيب الدكتورة ريهام صفوت أخصائية التغذية العلاجية، قائلة "السمنة أكثر الأمراض المنتشرة فى عصرنا الحالى، وتؤدى إلى الإصابة بأمراض عديدة مثل السكر وضغط الدم والقلب وأمراض المفاصل ومشاكل العين".

آثار السمنة على العين


>وأشارت د. ريهام قائلة "من المعروف أن الأشخاص البدناء أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر نتيجة عوامل تتعلق بزيادة الوزن والسمنة، ونظرا لعدم الاهتمام بإنقاص وزنهم الزائد فمن الممكن أن تظهر مضاعفات مرض السكر قبل اكتشافه ومنها مشاكل العين".

وأضافت د. ريهام قائلة "مشكلات العين أحد مضاعفات مرض السكرى والذى يساهم فى إصابة الشخص البدين بضعف القدرة على الرؤية وعتامة عدسة العين والاعتلال الشبكى ومنه فقدان البصر".

لذلك تنصح د. ريهام، بضرورة أخذ قرار بإنقاص الوزن لتفادى التعرض للإصابة بالأمراض ومضاعفاتها.

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