محافظ الإسماعيلية: استئناف العمل بمحطة غاز الشيخ زايد لتموين السيارات

أصدر اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، قرارا فوريا باستئناف العمل بمحطة الغاز الطبيعى لتموين السيارات بالشارع التجارى بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث والتى تم إغلاقها بقرار رئيس الحى، بناء على تقرير إدارة الحماية المدنية، وذلك بعد أن تم تلافى كافة الملاحظات الفنيه ومراعاة اشتراطات الأمن الصناعى والحماية المدنية بالمحطة.

كان محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعا بحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والمهندس هشام رضوان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعى، وعدد من ممثلى الشركة وفى حضور محمد رمضان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث، ومحمد عبدالمنعم رئيس حى ثان الإسماعيلية.

خلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لعدد 2 محطة تموين غاز للسيارات مغلقة بكل من حى ثان وحى ثالث، حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع أنه سوف يتم عقد اجتماع برئاسته وحضور ممثلى كافة الجهات المعنيه والشركة لمراجعة موقف المحطة الكائنه بالشارع البحرى بنطاق حى ثان والتى تم إغلاقها بقرار المحافظ السابق لعدم توافر الاشتراطات الأمنية والفنية، وأنه سوف يتم إعادة النظر فى موقف إعادة تشغيل المحطة، حرصا على راحة المواطنين ومواجهة التكدس على باقى المحطات بالمدينة، مع الالتزام بمراعاة اتباع كافة اشتراطات الحماية المدنية والأمن الصناعى.