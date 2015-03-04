الأطفال البدناء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكرى

• الأطفال البدناء يعانون من ارتفاع ضغط الدم

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• ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة

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• أنواع الأمراض التى تصيب الأطفال البدناء

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كشفت دراسة طبية كبيرة أشرف عليها باحثون من ولاية كولومبوس الأمريكية، أن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة كزيادة 50 كيلو على وزنهم الطبيعى هم فى خطر شديد جدا للإصابة بأمراض القلب.>ووفقاً للدراسة، فإن حوالى نصف الأطفال البدناء يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وحوالى 15% منهم يعانون من مرض السكرى، وكان 75% منهم لديهم مستويات مرتفعة من البروتين المرتبط بأمراض القلب.>• أمراض السمنة تؤثر على الأطفال والبالغين>وقال مؤلف الدراسة الدكتور مارك ميشالسكى، وهو أستاذ فى الجراحات السريرية وطب الأطفال فى جامعة ولاية أوهايو للطب فى كولومبوس، إن السمنة الشديدة فى الفئة العمرية الخاصة بالأطفال ارتبطت مع العديد من عوامل الخطر القلبية الوعائية التى كان يعتقد سابقا أنها تؤثر فقط على البالغين.>ووفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، فإن النسبة المئوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 11 عاما الذين يعانون من السمنة المفرطة، ارتفعت من 7% فى عام 1980 إلى أكثر من 17% فى عام 2012، وقد ارتفعت أيضاً من 5٪ إلى أكثر من 20% للأطفال من عمر 12 إلى 19 عاما.>وأضاف ميشالسكى أن الأبحاث كشفت أن الأطفال البدناء قد يعانون من مرض السكرى، وارتفاع الكولسترول ومشاكل الهيكل العظمى فى أوقات مبكرة من الحياة بالمقارنة بالأطفال ذوى الوزن الصحى.

ونشرت الدراسة فى عدد 2 مارس من مجلة “JAMA” لطب الأطفال.

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