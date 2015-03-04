مقتل اثنين من حرس المنشأت فى تفجير انتحارى قرب ميناء بنغازى

أعلن العقيد فرج البرعصى القائد الميدانى فى الجبل الأخضر بمدينة بنغازى مقتل اثنين من حرس المنشأت فى تفجير انتحارى وقع صباح اليوم "الأربعاء" قرب ميناء بنغازى.

وقال البرعصى، فى تصريح خاص لقناة الحدث العربية اليوم، إن قوات حرس المنشأت تصدت لهجوم مباغت للمتطرفين قرب ميناء بنغازى، كاشفا عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتطرفين بعد فشل الهجوم.

وأضاف أن هناك اشتباكات تدور بين قوات الجيش ومتطرفين عند حقل "الباهي" و"الظهرة"، نافيا معرفته بمدى سيطرة المتطرفين على عدد من الموانيء النفطية.