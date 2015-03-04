سقوط تشكيل عصابى يستغل ذوى الاحتياجات الخاصة فى التسول بدمنهور

تمكن ضباط مباحث البحيرة اليوم، بإشراف اللواء محمد فتحى إبراهيم مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر من القبض على تشكيل عصابى يضم 6 عاطلين يستغلون الأطفال فى التسول ومخالطة سيئى السمعة، واستغلالهم فى سرقة الهواتف المحمولة من قائدى السيارات عن طريق المغافلة، وكذا استغلال ذوى الاحتياجات الخاصة فى التسول بإشارات المرور بالطرق والميادين الرئيسية، خاصة بميدان الجمهورية دائرة قسم شرطة دمنهور.

تم ضبط جميع المتهمين و7 من ذوى الاحتياجات الخاصة والأحداث المستخدمين فى ذلك التشكيل، وضبط بحوزة الأول والثانية من أعضاء التشكيل (6) هواتف محمول، ومبلغ مالى قدره (2429) جنيها.

بمواجهتهم اعترافوا باستغلالهم ذوى الاحتياجات الخاصة والأحداث فى سرقة الهواتف المحمولة بالمغافلة والتسول، وأن المبالغ المالية والهواتف المحمولة المضبوطة حوزتهم من متحصلات جرائمهم، مشيرين إلى استقطابهم الأحداث صغار السن من مدينة دمنهور والإسكندرية نظير مبالغ مالية لهم ولعائلاتهم، تحرر المحضر 3526/2015 جنح قسم دمنهور.