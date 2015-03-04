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اليوم.. التربية والتعليم بسوهاج تنظم مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية

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اليوم.. التربية والتعليم بسوهاج تنظم مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية اليوم.. التربية والتعليم بسوهاج تنظم مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية
قال عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن المديرية سوف تنظم اليوم الأربعاء بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، وسيكون التنافس بين مدرستى نزة الهيش بمركز جهينة ومدرسة عبد العزيز عبد الكريم الثانوية بمركز جرجا، وذلك بحضور قيادات المديرية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المسابقة ستكون فى المواد الدراسية على أن تقوم المدرسة الفائزة بتمثيل المحافظة فى مسابقة أوائل الطلاب.

جدير بالذكر أن مدرسة أولاد حمزة الثانوية حصلت العام الماضى 2014 على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلاب.

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