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اليوم.. الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم حفل تخرج لطلاب دفعة 2015

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اليوم.. الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم حفل تخرج لطلاب دفعة 2015 اليوم.. الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم حفل تخرج لطلاب دفعة 2015
تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية - اليوم حفل تخرج كليات "الهندسة والتكنولوجيا - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" دفعة فبراير 2015، الذى يبلغ عددهم 196 خريجا ينتمون إلى 9 دول عربية وأجنبية " - - السودان - اليمن - سوريا - جزر القمر - فلسطين - الأردن - أمريكا"، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة الزهراء بفندق هيلتون جرين بلازا.

يقام الحفل بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وسفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية ومندوبى الدول العربية وأعضاء المجلس التنفيذى بالأكاديمية.

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مصر 365

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