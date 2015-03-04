اليوم.. الأكاديمية البحرية بالإسكندرية تنظم حفل تخرج لطلاب دفعة 2015

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية - اليوم حفل تخرج كليات "الهندسة والتكنولوجيا - الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" دفعة فبراير 2015، الذى يبلغ عددهم 196 خريجا ينتمون إلى 9 دول عربية وأجنبية "مصر - السعودية - السودان - اليمن - سوريا - جزر القمر - فلسطين - الأردن - أمريكا"، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة الزهراء بفندق هيلتون جرين بلازا.إعلان - Ads إعلان - Ads
يقام الحفل بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وسفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية ومندوبى الدول العربية وأعضاء المجلس التنفيذى بالأكاديمية.