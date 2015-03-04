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محافظ الإسكندرية: أتوقع تسليم الراية لغيرى قريبا لاستكمال المسيرة

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محافظ الإسكندرية: أتوقع تسليم الراية لغيرى قريبا لاستكمال المسيرة محافظ الإسكندرية: أتوقع تسليم الراية لغيرى قريبا لاستكمال المسيرة
قال محافظ الإسكندرية إننى متوقع - وقريبا - أن أسلم الراية لغيرى لاستكمال المسيرة، كما تسلمتها من اللواء طارق مهدى المحافظ السابق، ونفى المحافظ أن يكون قد تخلص من فريق عمل المحافظ السابق، مؤكدا أن فريق العمل مازال يعمل بديوان عام المحافظة والتغيير بالجهاز الإعلامى فقط.

وأضاف هانى المسيرى محافظ الإسكندرية أنه طلب من وزير العدل، إعطاء صفة الضبطية القضائية، لموظفى الأحياء لضبط المخالفين، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات بصلاحيات كاملة لرؤساء الأحياء للقضاء على المخالفات وإعادة الانضباط للشارع السكندرى.

وتابع هانى المسيرى محافظ الإسكندرية فى حواره مع برنامج العاصمة الثانية على تليفزيون الإسكندرية، "إنه أصدر أوامر بتحميل مالك العقار المبالغ المالية التى تكلفتها عملية الهدم من خلال الحجز على الوحدات السكنية بالعقار، بعد التأكد من سلامتها".

وأكد محافظ الإسكندرية أن تطوير المركز الذكى للتكنولوجيا والمعلومات وأنه سيسهم فى سهولة إجراءات استصدار تراخيص البناء لجذب المستثمرين فى الاستثمار العقارى بالإسكندرية، نافيا إصدار قرار بوقف تراخيص البناء، مؤكدا أنها سارية بما يسمح به القانون.
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