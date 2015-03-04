رئيس شركة ستيا: إبرام عقود تصدير للدول العربية الشهر القادم

قال المحاسب عادل عبيد رئيس شركة ستيا إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج، أن الوضع العام للشركة يتحسن بشكل كبير مدفوعا بالعقود التى تم ابرامها مع عدد من الدول العربية لتصدير كميات من الملابس والبطاطين منتجات الشركة الأخرى، متوقعا تكثيف العمل الشهر القادم للوفاء بالتزامات الشركة من خلال العقود الجديدة.

وأوضح عادل عبيد لـ"اليوم السابع"، أن العقود الجديدة ستخفض قيمة خسائر الشركة فى المرحلة الأولى، حيث بلغت خسائرنا 17 مليون جنيه، ومتوقع تحقيق أرباح بناء على الخطة الموضوعة لتطوير الشركة.

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