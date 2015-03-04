العثور على عائلة إرهابى تعيش فى غابة بولاية جيجل بالجزائر

عثرت قوات الجيش الوطنى الشعبى على عائلة إرهابى مكونة من سبعة أفراد تعيش بمخبأ فى غابة واد طلبة ببلدية العوانة فى ولاية جيجل، جاء ذلك اثناء عملية تمشيط نفذتها قوة من القطاع العملياتى لولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الوطنى الثلاثاء إلى أنه وإثر تنفيذ عملية تمشيط بغابة واد طلبة ببلدية العوانة تمكنت القوة من العثور داخل مخبأ على عائلة إرهابى مكونة من الزوجة وسبعة أبناء تتراوح اعمارهم بين عامين و20 عاما كما استعادة بندقية وكمية من الذخيرة وثلاثة هواتف نقالة.

وجاء فى البيان أن هذه العائلة قضت فترة طويلة تعانى ويلات التخلف والحرمان التى فرضها عليها هذا الإرهابى إذ كانت تعيش منعزلة بالغابة المذكورة وتفتقر إلى أدنى متطلبات الحياة، ولم يشر البيان إلى تفاصيل عن الإرهابى لكنه تم تحديد هويته.