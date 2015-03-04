مفاجأة..دراسة أمريكية: السيدات المدخنات أكثر عرضة للإصابة بزيادة الوزن

فجرت دراسة أمريكية حديثة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت أن السجائر لا تساهم فى فقدان الوزن كما يعتقد الكثيرون، بل على النقيض تمامًا أشارت نتائج الدراسة التى أشرف عليها باحثون من معهد أبحاث أوريجون أن السيدات المدخنات أكثر عرضة للإصابة بالوزن الزائد بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغير المدخنين.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Appetite"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث من شهر مارس الجارى.

وأوضحت النتائج أن السيدات اللاتى يدخن يعتقدن أن التدخين يساهم فى السيطرة على الوزن الزائد، بينما لا توجد أى أبحاث أو أدلة علمية تؤكد ذلك الاعتقاد.

وشملت الدراسة الجديدة 400 سيدة فى عمر الشباب، واستمرت لمدة عامين، وكشفت النتائج أن السيدات المدخنات ارتفع وزنهن بشكل ملحوظ، وزاد بمقدار 3 كجم بينما ارتفع وزن غير المدخنات بمقدار 1 كجم.

وأضافت الدراسة أن هذه النتائج تخالف المعتقدات السابقة التى أثيرت حول دور السجائر فى التخلص من الوزن الزائد، وأكد الباحثون أنهم مازالوا بحاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات والتجارب لكشف آلية السجائر فى رفع الوزن.

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