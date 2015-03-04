ارتفاع أسعار النفط دولارين وتعافى العقود الآجلة لبرنت من أكبر خسارة

ارتفع سعر النفط أكثر من دولارين ليسجل 62 دولارا للبرميل، أمس الثلاثاء، بدعم من القتال فى ليبيا وارتفاع أسواق الأسهم والطلب القوى، لتتعافى العقود الآجلة لبرنت من أكبر خسارة يومية لها فى شهر.

و"ذكر موقع سكاى نيوز عربية"، أن سعر خام النفط برنت هوى أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، الاثنين، مع عودة المستثمرين للتركيز على ارتفاع الإمدادات العالمية الذى دفع الخام للهبوط 60 % فى الفترة من يونيو وحتى يناير.

وأضافت أن الفصائل الليبية المسلحة تبادلت الضربات الجوية على مرافئ نفطية ومطار، فيما تجددت المخاوف على الإمدادات من البلد العضو بمنظمة أوبك وساعد برنت على تجاوز 60 دولارا للبرميل.

وارتفع عقد برنت تسليم أبريل أكثر من دولارين إلى 61.67 دولار للبرميل وزادت عقود الخام الأميركى دولارا إلى 50.59 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات أن واردات الصين من النفط الخام فى يناير، ارتفعت 0.6 % على أساس سنوى لتصل إلى 39.35 مليون طن أو 9.27 مليون برميل يوميا، وساهم ذلك أيضا فى دعم السوق.