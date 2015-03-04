حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/3/4

شخصية عفوية صادقة مبهجة، قادرة على الوفاء إلى درجة كبيرة، قد يراهم البعض متفائلين إلى درجة السذاجة، ولكنهم مدركون تمامًا لكل لما يدور من حولهم، وقادرون على امتصاص الطاقة السلبية وتحويلها إلى إيجابية، فهم مصدر سعادة وأمان للمحيطين بهم، ولبعض الصفات التى يتميز بها أصحاب برج القوس وحظهم اليوم يقول خبير الأبراج محمد فرعون، تحمل الكثير من المشكلات التى تفوق طاقتك، فعليك الآن أن تبدأ فى تخفيف الأحمال من على كاهلك، خصوصًا أنها اذا استمرت بهذا الشكل سوف تفقد قدرتك على السيطرة، والقدرة على التحمل أيضًا. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>تعانى من بعض الضغوط فى العمل، ولكن ما يجعلك تستمر أنك ترى أنك قادر دائمًا على تحمل مزيد من الأعباء، ولكن كما ينصح خبير الأبراج محمد فرعون يجب أن تعرف كيف ترتب أمورك جيدًا وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك ووقتك فى أشكال مختلفة وليس فى نفس المكان، حتى تستطع تحقيق ما تريد. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>استقرار على مستوى العلاقة العاطفية، يعانى الحبيب من بعض المشكلات الطارئة على مستوى العمل، إلا أنك قادر على مساعدته فى تجاوزها، تحتاج فى الفترة المقبلة أن تلعب دور الطفل فى هذه العلاقة خصوصا بسبب الأعباء والمشكلات التى تتعرض لها حاليًا.

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شبكةعيونالإخبارية

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