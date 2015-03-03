بالصور.. متطوعون أثريون يزيلون 70 طنا من الرمال فوق سلم فرعونى بأسوان

أزالت مجموعة من مفتشى الآثار بمحافظة أسوان، 70 طناً من الرمال المتراكمة من فوق سلم أثرى تابع لمقابر الأمراء فى منطقة غرب أسوان، فى حملة تطوعية ساهمت فيها آثار أسوان والنوبة.



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جانب من الحملة

وقال نصر سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن السلم الأثرى يصل ارتفاعه إلى 120 درجة تصاعدية، وتراكمت عليها الرمال منذ نحو 18 عامًا، لافتاً إلى أنه تم إطلاق مبادرة لإزالة الرمال من عليه للحفاظ على هويته الأثرية وتسهيل طريق السائحين الزوار، خاصة أنه يؤدى إلى مقابر الأمراء.



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أثريون يتطوعون لإزالة الرمال من على سلم فرعونى

وأضاف سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة فى بيانٍ له، أنه تم رفع 70 طنا من الرمال خلال الثلاثة أسابيع الماضية، لافتاً إلى أن العمل من جانب المتطوعين كان يدوياً وآلات بسيطة، مما ساهم فى توفير آلاف الجنيهات.



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تراكم الرمال على السلم الفرعونى 18 عاما



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أعضاء الحملة يعملون بأيديهم لإزالة الرمال